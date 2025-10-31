Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Will aguarda o resultado da eliminação.

Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Will Guimarães é sexto eliminado

O peão deixou o reality show nesta quinta-feira (30).

Redação Há 1 hora
Imagem oficial de Fabiano Moraes.

Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação 30 de Outubro de 2025
Colagem mostra imagens de Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães, participantes de A Fazenda que estão na sexta roça do reality show.

Zoeira

Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote

Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães disputam voto do público.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem mostra Toninho Tornando sorrindo enquanto participa da Prova do Fazendeiro no reality show A Fazenda, na qual venceu a disputa pelo chapéu.

Zoeira

A Fazenda 17: Toninho vence a Prova do Fazendeiro e se livra da roça

O humorista disputou o chapéu com Créo Kellab e Fabiano Moraes.

Redação 30 de Outubro de 2025
Os participantes da prova, Créo, Toninho e Fabiano, no estábulo de A Fazenda.

Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que merece ser o próximo Fazendeiro

Fabiano Moraes é a favorito entre os leitores do Diário do Nordeste para escapar da eliminação.

Redação 29 de Outubro de 2025
Imagem mostra colagem com fotos de Créo Kellab, Fabiano Moraes e Toninho Tornado, participante de A Fazenda que disputam a prova do fazendeiro em 29 de outubro de 2025.

Zoeira

Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

Quem ganhar se livra da roça, enquanto os demais vão para a berlinda.

Redação 29 de Outubro de 2025
Nizam recebendo a informação de que foi eliminado de A Fazenda.

Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Nizam Hayek é quinto eliminado

O peão deixou o reality show nesta quinta-feira (23).

Redação 24 de Outubro de 2025
Colagem com as fotos oficiais de Nizam, Saory e Tàmires.

Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação 23 de Outubro de 2025
Imagem mostra colagem com imagens dos participantes de A Fazenda Nizam Hayek, Saory Cardoso e Tàmires Assîs, que estão na quinta roça do programa.

Zoeira

Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote

Nizam, Saory Cardoso e Tàmires Assîs disputam preferência do público

Redação 23 de Outubro de 2025
Michelle Barros abraça Saory após resultado da Prova do Fazendeiro.

Zoeira

A Fazenda 17: Michelle Barros vence a Prova do Fazendeiro e escapa da roça

A jornalista conquistou o chapéu em uma disputa acirrada com Saory Cardoso

Redação 22 de Outubro de 2025
1 2 3