Atriz Sophia Valverde diz fazer lives em TikTok para compensar falta de dinheiro: 'Não tem salário'

A atriz que interpretou Poliana em "As Aventuras de Poliana (2018)", Sophia Valverde, está realizando transmissões ao vivo para arrecadar dinheiro e pagar as contas. O desabafo foi feito durante uma live no TikTok, plataforma em que os seguidores podem doar qualquer quantia enquanto ela está no ar. "Não tem salário", disse.

Segundo a jovem, ela está sem receber salário ou fazer novos projetos. No entanto, ela já divulgou a data de lançamento de um novo filme em que participou. O "Missão Porto Seguro" estreia dia 17 de janeiro no Prime Video.

"Eu faço (as lives) porque realmente eu preciso. Ator e atriz só recebem quando estão trabalhando. Então é isso, gente", declarou, acrescentando que não está recebendo mais nada nas produções.

Trabalho nas redes sociais

Em sua carreira, ela soma produções como Poliana Moça (2022), As Aventuras de Poliana - O Filme (2023) e Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo (2024). Conforme o portal Notícias da TV, ela também dublou a animação Dalia e o Livro Vermelho.

No entanto, desde 2023, está sem contrato com o SBT. Ela tentou realizar trabalhos nas redes sociais, mas conseguiu parceria apenas com algumas clínicas de estética, uma papelaria, um salão de beleza, uma clínica odontológica e uma empresa de turismo.