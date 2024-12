CAPTEI: Desembargador Fernando Ximenes Rocha é homenageado em lançamento de livro na Esmec

Na última quinta-feira, 12, a Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec) foi palco do lançamento do livro "Estudos de Direito Público em Homenagem ao desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha", com a presença do chefe do Poder Judiciário estadual, desembargador Abelardo Benevides Moraes. A obra é uma expressão de reconhecimento à carreira de um magistrado cuja trajetória se entrelaça com a do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e com os rumos da Justiça cearense.

Legenda: Abelardo Benevides e Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

O livro digital reúne artigos jurídicos sobre Direito Público e foi criado em alusão aos 30 anos de magistratura do desembargador Fernando Ximenes, contando com a colaboração de 36 autores. Emocionado, o homenageado da noite agradeceu a homenagem e destacou sua trajetória em prol da justiça e dos direitos humanos. O evento também contou com uma palestra sobre os 36 anos da Constituição Federal, ministrada por Martônio Mont'Alverne e Raquel Machado.

Legenda: Martônio Mont_Alverne, Fernando Ximenes e Raquel Machado Foto: LC Moreira

O lançamento do livro, realizado pela Editora Metrix com apoio da Esmec, reuniu autoridades, magistrados, amigos e familiares do desembargador, em uma noite de celebração e reconhecimento à sua importante contribuição para a Justiça cearense.

Legenda: Livro Estudos de Direito Público Foto: LC Moreira

