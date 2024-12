Qual a música mais tocada nas rádios do Brasil? Vozes femininas dominam topo de ranking

O ano de 2024 se aproxima do fim. E para artistas dos mais diversos gêneros musicais, o rádio segue como uma das principais alavancas para impulsionar hits. O diagnóstico que se pode fazer é que as vozes femininas tomaram conta das três primeiras colocações das músicas mais ouvidas do País. Lauana Prado, Manu Bahtidão e Simone Mendes ecoaram letras de sertanejo e tecnomelody em aparelhos de sons de academias, casas, carros, entre outros locais.

Conforme a Connectmix — plataforma que registra o número de execuções musicais de rádios de todo o País — a regravação de "Escrito nas Estrelas", na voz de Lauana Prado, foi executada 628.788 mil vezes, sendo a canção mais ouvida no rádio de 1º de janeiro de 2024 até esta sexta-feira (13).

Veja ranking de músicas mais ouvidas nas rádios em 2024:

Lauana Prado - "Escrito nas Estrelas" - 628.788 mil Manu Bahtidão - "Daqui Pra Frente" - 556.182 mil Simone Mendes - "Dois Tristes" - 471.837 mil Gusttavo Lima - "Relação Erradas" - 434.864 mil Jorge e Mateus - "Haverá Sinais ft. Lauana Prado" - 421.317 mil Hugo e Guilherme - "Vazou na Braquiara" - 420.067 mil Zé Neto e Cristiano - "Barulho do Foguete" - 412.464 mil Simone Mendes - "Dois Fugitivos" - 408.661 mil Maiara e Maraisa - "Narcisista" - 394.141 mil Simone Mendes - "Erro Gostoso" - 381.642 mil

Dados: Connectmix - 1º de janeiro de 2024 a 13 de dezembro de 2024

Mostrando a força do tecnomelody do Pará, a cantora Manu Bahtidão teve a segunda música mais ouvida do País no mesmo período. Com a canção "Daqui Pra Frente", parceria com Simone Mendes, ele obteve 556.182 mil plays.

"Dois Tristes", letra que ganhou o Brasil em 2024 também na voz de Simone Mendes, ficou na terceira posição das mais ouvidas do ano com 471.837 mil execuções.

Cenário semelhante ao do ano passado

O cenário de mulheres no topo em 2024 é bem semelhante ao de 2023. A cantora Marília Mendonça liderou, em 2023, as frequências de rádio com a execução da música "Leão". De 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro do mesmo ano, a canção somou 759.674 mil execuções.

O segundo lugar do ano passado foi de Simone Mendes com 758.250 mil execuções das rádios. O terceiro lugar foi de Gustavo Lima com "Desejo Imortal" (601.298 mil execuções), mas em seguida, em quarta posição, outra mulher entrou no top 5 — a jovem cantora Ana Castela com "Nosso Quadro" com 533.101 mil.

Entender a continuidade do trabalho feminino no topo das rádios é a confirmação do desejo do público em querer ouvir timbres e gêneros onde elas já deveriam ser líderes há anos. É louvável a presença de mulheres "nas ondas de rádios". A permanência delas no topo serve de exemplo para futuras compositoras e cantoras que ainda em estão "presas" em casa, retraídas com medo de encontrar um mercado machista.