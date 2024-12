Solange Almeida vai gravar versões de músicas de 'Hanson' e 'Century' no DVD '50/50'

Em entrevista ao podcast "Que Nem Tu", divulgada nesta quinta-feira (12), Solange Almeida respondeu para a coluna se irá gravar versões de músicas internacionais no DVD "50/50" — produção que será registrada em Fortaleza, no próximo dia 19. A forrozeira confirmou que duas letras foram planejadas na produção audiovisual.

A primeira versão é uma canção da banda francesa Century, grupo de rock formado em 1979, em Marselha. Eles ficaram conhecidos por canções como "Love Why" (1985). Já a segunda composição é uma letra da banda norte-americana de pop rock Hanson. Os três irmãos estouraram mundialmente com hits como "MMMBop" (1997).

Assista à entrevista:

Apesar das escolhas das versões serem planejadas ao repertório do novo DVD, a artista disse que só irá lançar após cumprir trâmites legais de direitos autorais. "Eu tô em busca das liberações. Vou gravar no dia, mas não sei vou subir. Pois só quero subir, realmente, com as autorizações para poder trabalhar", destacou Sol.

A cantora destacou ainda que uma das canções foi feita em parceria com membros da banda dela e do filho, o cantor e compositor Rafa Almeida. "Fizemos todos juntos. Eu e minha banda, com meu filho. Rafael é muito nostálgico. Ele chegou com a música. A música é muito top. Incrível".

Solange Almeida é conhecida nacionalmente por fazer versões de músicas internacionais em forró como “Se Não Valorizar" e "Blá Blá Blá".