Patrícia Abravanel revela ter recebido ligação de Luciano Huck após participar do 'Domingão'

A apresentadora Patrícia Abravanel e a irmã, Daniela Beyruti, participaram do “Domingão com Huck”, no domingo (15), para receber uma homenagem a Silvio Santos. O dono do SBT, morto em agosto deste ano, aos 93 anos, foi condecorado postumamente com o troféu “Melhor dos Melhores”, na entrega do prêmio "Melhores do Ano 2024".

Durante participação ao vivo no programa Fofocalizando, do SBT, nessa segunda-feira (16), Patrícia disse que recebeu um telefonema de Luciano Huck após a participação dela no “Domingão”.

“Hoje o Luciano me ligou e falou assim: 'Todos os astros cooperaram'. Sabe quanto tudo foi orquestrado de uma forma tão brilhante, tão precisa, tão maravilhosa?”, disse

A esposa de Fábio Faria ainda celebrou a homenagem recebida na Globo. “Gente, vamos nos sentir orgulhosos, porque nós somos a emissora do melhor dos melhores”.

Nostalgia

Durante sua participação na Globo, Patrícia protagonizou um momento nostálgico ao lado de Huck: eles recriaram o clássico “aviãozinho de dinheiro” e jogaram aviõezinhos para a plateia que estava nos Estúdios Globo. A transmissão foi simultânea para o SBT e viralizou na internet.