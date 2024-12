Venda de ingressos para última turnê da dupla Jorge e Mateus antes de pausa começa nesta terça (17); veja datas

A venda de ingressos para a turnê comemorativa de 20 anos da dupla Jorge e Mateus — a última que farão antes de uma pausa na carreira — começa nesta terça-feira (17), às 12h. Ao todo, serão 22 shows durante o ano de 2025, entre abril e dezembro.

Os ingressos para as apresentações nas cidades de São Paulo (SP), Brasília (DF), Belém (PA), Manaus (AM) e Cuiabá (MT) estarão à venda na plataforma Q2ingressos. Ainda não há previsão de venda dos ingressos para o show de Fortaleza, marcado para dezembro de 2025.

Mateus declarou, em uma entrevista ao canal do jornalista André Piunti, que está com expectativas altas para a nova turnê — que começará em abril, depois do Carnaval — porque já trará o público de uma demanda que ficará faltando durante a pausa deles.

Veja as datas da turnê:

5/abril – São Paulo (SP)

12/abril – Brasília (DF)

25/abril – Belém (PA)

26/abril – Manaus (AM)

17/mai – Cuiabá (MT)

7/jun – Porto Alegre (RS)

5/jul – Goiânia (GO)

16/ago- Belo Horizonte (MG)

23/ago- Salvador (BA)

6/set – São Luís (MA)

27/set – Natal (RN)

4/out – Palmas (TO)

18/out – Vitória (ES)

25/out – Recife (PE)

7/nov – Vitória Da Conquista (BA)

15/nov – Rio de Janeiro (RJ)

28/nov – João Pessoa (PB)

29/nov – Maceió (AL)

5/dez – Teresina (PI)

6/dez – Fortaleza (CE)

7/dez – Aracaju (SE)

29/dez – Balneário Camboriú (SC)

Anúncio da pausa

Os sertanejos Jorge e Mateus anunciaram que irão fazer uma pausa na agenda de shows após a turnê de 20 anos de carreira no início de dezembro.

“Quem estiver com a gente durante essa turnê, possivelmente estará assistindo ao último show de um tempo indefinido que vamos tirar para descansar”, declarou Mateus em entrevista ao canal do Youtube do jornalista André Piunti.