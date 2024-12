Simone Mendes comemora prêmio de 'Música do Ano' e responde sobre retorno com Simaria

A cantora Simone Mendes foi destaque na premiação "Melhores do Ano", no "Domingão do Huck", transmitido no domingo (15). Ela foi a grande vencedora da categoria "Música do Ano", com o hit "Dois Tristes". Na premiação, Simone desbancou Ivete Sangalo, com "Macetando"; e Gloria Groove, com "Nosso Primeiro Beijo".

Nos bastidores da premiação, durante entrevista à repórter especial do gshow na cobertura, Samanta Alves, Simone comentou sobre uma possível volta da dupla com a irmã Simaria. E Simone Mendes foi direta na resposta. "Não vai rolar", disse.

Em agosto de 2022, as irmãs Simone e Simaria desfizeram a dupla e a parceria musical que durou quase 30 anos de muitos hits das Coleguinhas, como ficaram conhecidas no País.

Cantora falou sobre projeto paralelo com irmã

Apesar de não confirmar o retorno como dupla com a irmã, Simone Mendes chegou a pontuar — em show realizado no sábado (13) — a possibilidade de fazer um projeto em paralelo à carreira solo com Simaria. Elas se reencontraram e surpreenderam o público um abraço e um diálogo sobre parceira.

"Simone Mendes vai permanecer na carreira solo, Simaria vai construir a história dela, mas também não impede de lá na frente a gente fazer algumas capitais com Simone e Simaria", explicou Simone ao lado de Simaria em palco.