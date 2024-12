Simone e Simaria se reencontram em show com choro de emoção, selinho e participação especial

Simone e Simaria se reencontraram no palco durante um show na última sexta-feira (13). Simaria, de 42 anos, curtiu a apresentação da irmã, Simone Mendes, de 40 anos, com quem formou a dupla de 2012 a 2022. Atualmente com trajetórias separadas, Simaria acompanhou o show da irmã, realizado no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo, como público.

Simaria mostrou animação, subiu ao palco no qual a irmã estava se apresentando, deu um selinho em Simone e chorou de emoção.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Simone fala sobre os questionamentos a respeito das possibilidades de um dia as irmãs voltarem a ser uma dupla. "Simone Mendes vai permanecer na carreira solo, Simaria vai construir a história dela, mas também não impede de lá na frente a gente fazer algumas capitais com Simone e Simaria", explicou.

Confira o vídeo

Os fãs de Simone e Simaria repercutiram o reencontro das irmãs e comemoraram o momento. Muitos compartilharam vídeos e mensagens, celebrando o retorno das duas ao palco juntas. Nos comentários de publicações feitas no Instagram, uma fã da dupla escreveu "Deus abençoe, são irmãs, e irmãos se amam e se apoiam, independente de qualquer coisa".