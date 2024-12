Zeca Pagodinho anuncia pausa na carreira para se dedicar à família

Nome icônico da música, Zeca Pagodinho dará uma pausa. Depois da turnê comemorativa pelos 40 anos de carreira, o último compromisso profissional será o show no próximo dia 21, no Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (RJ). A informação foi divulgada pela assessoria do artista.

Zeca deve ficar pelo menos cinco meses sem compromissos profissionais e só retornará aos palcos em junho de 2025, seguindo com a celebração das quatro décadas de estrada.

"Durante este tempo, ele irá se dedicar à família e principalmente aos seis netos, o sétimo chegará em abril, e também formatar novos projetos artísticos", anuncia a assessoria do artista.

Zeca é avô de Noah, Catarina, Miguel, Domênico, Martin e Vittório.

O sambista é casado com Mônica Silva e pai de Louiz Carlos, Maria Eduarda, Elisa e Eduardo.