Taty Girl decide adotar cachorro que viralizou ao assistir show dela no Piauí

A cantora Taty Girl decidiu adotar o cachorro vira-lata caramelo que viralizou nas redes sociais ao ser filmado "curtindo" o show dela, na cidade de Cajueiro da Praia (PI), na última sexta-feira (13).

Durante apresentação, a forrozeira, que estava no palco, pediu para equipe não soltar fogos de artifício para não assustar o animal. Nesta segunda-feira (16), a cearense postou vídeo afirmando que vai trazer o animal para o Ceará.

Veja cão assistindo ao show:

Vídeo que circulou nas redes sociais registou o momento em que a cantora finalizou uma canção enquanto interagia com o animal, que estava bem próximo ao palco. O cachorro estava sentado e olhava atentamente para a cantora.

Após o show, Taty se comoveu com o animal que vivia em situação de rua e pediu para a equipe dela ir em busca do animal pela cidade. "Estávamos também à procura dele, pois ele tinha sumido, foi difícil, mas a gente encontrou o caramelo. Quero muito agradecer o carinho, o cuidado e a dedicação do @animaizinhosdecajueiro", relatou Taty Girl, sobre a ong que está cuidando do transporte do cão.

Ainda segundo a cantora, o animal dividirá espaço com outros cachorros na casa dela.

"Ele está com um machucado, mas está sendo muito bem cuidado. Amanhã pela manhã, o caramelo tá vindo pro seu novo lar, aqui na minha casa, e vai receber muito cuidado, muito amor e muito dengo não só meu, mas de todo mundo que mora aqui. Os irmãozinhos dele, Totó,Thalia e Zoe estão esperando por ele. Somos sua nova família", declarou Taty Girl.