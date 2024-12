Simone Mendes comenta polêmica com Ratinho: 'Sempre tratei com amor'

Simone Mendes falou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo Ratinho. Em entrevista a Leo Dias, exibida nesta segunda-feira (16) no Fofocalizando, do SBT, a vencedora do troféu “Música do Ano” nos Melhores do Ano da Rede Globo disse que "ama" o apresentador.

"Eu sempre tratei ele com muito amor, carinho e ele sabe disso. Todas as vezes que eu o encontrei foi da mesma forma. E eu não deixo de admirar ele, de amar, achar um cara incrível, ser um dos melhores apresentadores do Brasil", disse Simone, ao ser questionada por Leo, que não citou o nome do colega de SBT.

A cantora continuou: “E se ele me chamar eu vou no programa dele de novo, porque eu estou falando a verdade e ele sabe que eu tratei ele sempre com muito carinho".

Atenção aos fãs

Há poucos dias, Ratinho comentou que a sertaneja "não era tão bacaninha com todo mundo" pelos bastidores e que não gostava de atender os fãs, ao contrário da irmã, Simaria.

No bate-papo com Leo, ela comentou a declaração: "Eu sou essa Simone que sou uma das poucas artistas que chega duas horas e meia antes do show e eu faço esse atendimento a meus fãs, dos contratantes, da imprensa, de quem esteja no meu show. Eu atendo toda essa gente antes e subo no palco e faço meu show e vou embora, sim, depois do show. Mas eu sempre vou porque tenho uma logística no dia seguinte", explicou.

“E você falou uma coisa que é bom falar aqui: eu sou uma pessoa que depois que termina o meu trabalho eu quero ir pra minha casa ou pra um outro trabalho, cumprir a minha agenda, mas não deixando de dar amor aos meus fãs, carinho, isso de forma alguma”, finalizou a artista.

O apresentador também já se explicou após a repercussão da fala: “Não falei mal dela não, viu? Quando eu falo mal, eu falo pra valer. Quem ver eu falar? Jamais falaria mal dela, até porque acho ela uma grande cantora e é uma pessoa bacana. Só falo mal de quem não presta”, disse Ratinho.