Ratinho polemiza ao falar sobre comportamento de Simone Mendes com fãs: 'Ela não é tão bacaninha'

Uma declaração polêmica do apresentador Ratinho sobre Simone Mendes viralizou nas redes sociais, nessa quinta-feira (6). Durante entrevista a um podcast, o comunicador afirmou que, apesar da simpatia mostrada diante das câmeras, a cantora "não é esse amor".

Segundo o comandante do "Programa do Ratinho", Simone não gosta de tirar fotos com fãs.

"Desde o começo ela é assim. Ela não é tão bacaninha quanto parece. Ela não tira fotografia. As pessoas vão pedir para tirar foto e ela sai correndo, não é esse amor todo não", disse o apresentador.

Há um ano, Ratinho recebeu a sertaneja em carreira solo em programa no SBT. Em outras ocasiões, Simone esteve com Simaria em 2019, 2021 e 2022

Ainda na entrevista, Ratinho destacou que Simaria é mais receptiva que a irmã. "A Simaria sempre tratou melhor as pessoas. Isso eu testemunhei. A Simaria sempre foi mais simpática com o fã do que a Simone", relatou Ratinho.

Até a publicação da matéria, a cantora Simone Mendes não se pronunciou sobre a fala do apresentador.