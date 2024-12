'Superman' ganha pôster oficial e revela data de lançamento do primeiro trailer; veja

O primeiro pôster do novo filme 'Superman', dessa vez dirigido por James Gunn, foi divulgado nessa segunda-feira (16). Junto da primeira imagem oficial do filme, o primeiro trailer também ganhou data oficial para vir a público: quinta-feira, dia 19 de dezembro.

O projeto, que é uma nova história inspirada nos quadrinhos da DC Comics, teve as filmagens concluídas em julho deste ano, cerca de cinco meses após o início dos trabalhos.

Na época do término das gravações, Gunn explicou como a história deve aparecer diante dos fãs do herói. "Decidi fazer um filme sobre um homem bom em um mundo que nem sempre está à altura. E a bondade, a gentileza e o amor que encontrei diariamente no set me inspiraram e me impulsionaram quando me senti exausto demais para seguir sozinho", disse ele.

Mais filmes a caminho

'Superman', inclusive, não será o único longa do famoso super-herói pela frente. Isso porque ele é o primeiro de um conjunto de longas e séries do chamado 'Capítulo Um: Deuses e Monstros', que compõe o novo Universo Cinematográfico da DC (DCU).

O filme de James Gunn irá explorar os primeiros dias da trajetória de Clark Kent como repórter, seguindo também a jornada heróica dele.

Entre os personagens confirmados estão Martha Kent (Neva Howell), Jonathan “Pa” Kent (Pruitt Taylor Vince), Lois Lane (Rachel Brosnahan), Lanterna Verde (Nathan Fillion), Lex Luthor (Nicholas Hoult), Mulher-Gavião (Isabela Merced), Senhor Incrível (Edi Gathegi), Metamorfo (Anthony Carrigan) e Engenheira (María Gabriela).