Ana Beatriz Nogueira deixa a novela 'Mania de Você' para cuidar da saúde

Ana Beatriz Nogueira vai deixar o elenco da novela "Mania de Você". A informação foi compartilhada por ela no Instagram, nesta segunda-feira (16). De acordo com a Folha de São Paulo, o motivo da saída seria um problema de saúde, que impossibilitava a atriz de 57 anos de gravar algumas cenas.

"Mando um abraço bem apertado para nosso lindo público e para meus amigos de cena e bastidores da novela 'Mania de você'. As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica", escreveu Beatriz.

Na publicação, a artista também cita que irá "se cuidar" e que vai continuar acompanhando a produção escrita por João Emanuel Carneiro. Segundo a Folha, a decisão de deixar a novela foi da própria atriz.

Ana Beatriz gravou as últimas participações dela na novela nesta segunda-feira (16). O desfecho da personagem será exibido na próxima semana e, logo depois, a novela passará por um salto no tempo, já previsto no roteiro.

Em "Mania de Você", Beatriz Nogueira interpreta Moema, a tia de Rudá (Nicolas Prattes), que é acusado injustamente de assassinar Molina (Rodrigo Lombardi). Dedicada ao sobrinho, ela luta incansavelmente para provar a inocência dele.

Qual o problema de saúde da Ana Beatriz Nogueira?

Desde 2009, a artista convive com esclerose múltipla. De acordo com o Glossário da Saúde do Hospital Albert Einstein, a condição se trata de uma doença autoimune, caracterizada pela inflamação da bainha de mielina, que reveste os neurônios das substâncias branca e cinzenta do sistema nervoso central.

Os sintomas de esclerose múltipla variam consideravelmente conforme a pessoa e o momento, dependendo das fibras nervosas mais atingidas. Na maioria dos casos, os pacientes podem sentir: dores nos olhos, fadiga muscular, dificuldade para caminhar e rigidez muscular.

Beatriz escondeu o diagnóstico por muito tempo, mas fez a revelação ao público em 2018. Em entrevista ao jornal O Globo na época, a atriz revelou que sofria com a condição desde "Caminho das Índias" (2009).