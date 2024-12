Coletivo cearense completa 10 anos de estímulo ao audiovisual em periferias e interiores do Nordeste

Seja em periferias de Fortaleza, cidades do interior cearense ou até em espaços como estes de Pernambuco, o coletivo-produtora cearense Entre Olhos (EO) têm se dedicado a estimular o contato de comunidades e territórios diversos do Nordeste com pensar, fazer e acessar audiovisual, cultura e arte.

É nessa missão — concretizada a partir de dezenas de projetos culturais de forte impacto social — que o coletivo chega aos dez anos de atuação em 2024. Ao longo deste ano, a comemoração tem se dado no Circuito Itinerante Livre de Cinema (CILC), projeto que vem promovendo desde julho sessões públicas e gratuitas de produções independentes em bairros periféricos da capital cearense.

Com previsão de seguir até abril de 2025, a CILC terá, ao findar do processo, exibido 50 filmes em 25 bairros da Cidade. Para os próximos passos, está prevista ainda a realização da 7ª Mostra Itinerante Livre de Cinema, o mais longevo projeto da produtora.

De "coletivo juvenil" à produtora independente

Criada pelo realizador e pesquisador cearense Erick Sousa, o projeto nasceu como “coletivo juvenil de produção cultural”, explica Davi Oliveira, integrante da produtora. “A intenção era oferecer uma plataforma de criação e expressão para pessoas que tinham interesse em construir um coletivo a serviço da cultura e da arte”, explica o coordenador de design.

“O EO hoje é uma produtora independente, com foco na difusão e circulação do audiovisual, sobrevivendo principalmente de recursos obtidos por meio de editais públicos e de fomento à cultura”, segue Davi.

Legenda: Projeto mais longevo do Entre Olhos, Mostra Itinerante Livre de Cinema chega à 7ª edição em 2025/26 Foto: Divulgação

O que norteia principalmente o coletivo é se voltar a “comunidades que muitas vezes têm o acesso limitado à produção cultural e ao audiovisual”.

“Nossas atividades sempre foram realizadas em territórios periféricos, seja aqui em Fortaleza, Recife ou Sobral. Nas nossas mostras e festivais é notório o trabalho coletivo das pessoas que chegam junto, moradores dos bairros e das adjacências” Davi Oliveira coordenador de design

Projetos atuais e futuros

Em diálogo, a analista de cultura Anna Larissa reforça o papel de “democratização” empreendido pelo grupo a partir da atuação nesses territórios, destacando “ações voltadas principalmente para a difusão audiovisual independente”.

Tornando possível o acesso desses territórios a obras em curta-metragem, o Entre Olhos atuou na “formação de público nas comunidades contempladas ao longo da realização de projetos voltados principalmente para a democratização do acesso ao cinema”. “De certa forma contribuímos com o fortalecimento da identidade comunitária”, dialoga Davi.

Coordenador de ações culturais do Entre Olhos, Alexandre Silva lista projetos da iniciativa que foram realizados nos últimos três anos: “No escopo da difusão audiovisual independente, a produtora realizou os eventos: Mostra do Cinema Educativo Cine Educa, Cine Tela Pici, Festival do Audiovisual Periférico de Sobral (FAPS)”.

Legenda: Circuito Itinerante Livre de Cinema é um dos projetos concretizados pelo coletivo Foto: Divulgação

A eles, soma-se o já citado CILC, que atendeu bairros como Antônio Bezerra, Bom Jardim, Henrique Jorge, Planalto Pici, Parangaba, Barra do Ceará e Vila Velha ao longo deste ano. A iniciativa foi contemplada com recursos da Lei Paulo Gustavo geridos pela Secretaria da Cultura de Fortaleza.

Para 2025, já é possível adiantar que a programação chega, em fevereiro, aos bairros Siqueira e Vila Peri. Já a MILC, adianta também o coordenador, está com “7ª edição encaminhada para realização em 2025/26”.

“Ao longo dos anos, a mostra percorreu diversos bairros de Fortaleza, tendo visitado também comunidades interioranas do município de Redenção”, ressalta Alexandre.

Legenda: Fundado há 10 anos, coletivo-produtora Entre Olhos atua produzindo eventos em diferentes linguagens, como destaque ao audiovisual Foto: Divulgação

Apesar do foco das ações do Entre Olhos ser na difusão audiovisual, como destacado pelos integrantes, a produtora atua também em projetos ligados a outras áreas — como produção e formação — e até linguagens.

"Produzimos o filme de Felipe dos Santos, 'Quintal Verde' (2021) , a exposição de fotografias de 'Bela Vista' (2023), de Isadora Santos, e o projeto de criação e intervenção artística 'O Discurso da Pele' (2024)", lista Davi, pesquisador responsável pelo último citado.

"Impacto social" em números

Como forma de ressaltar os efeitos das ações empreendidas pelo Entre Olhos, o coletivo produz o chamado “relatório de impacto social”. A edição mais recente, de 2023, traz a “descrição dos impactos quantitativos em periferias e interiores através dos projetos incentivados” com recorte cearense.

O levantamento de dados destaca que foram sete projetos aprovados naquele ano:

Festival do Audiovisual Periférico de Sobral - Edital Cinema e Vídeo (2022-23)

Fale - Feira de Artesanato Liberdade e Expressão - Edital de Incentivo às Artes - Artes Visuais (2022-2023)

Artesanarias de Quebrada - Edital de Incentivo às Artes - Artes Visuais (2022-2023)

O discurso da Pele - Edital de Incentivo às Artes - Artes Visuais (2022-23)

Bela Vista (exposição) - Edital de Incentivo às Artes - Fotografia (2022-23)

Volante - Festival de Música - Edital de Incentivo às Artes - Música (2022-23)

Leleco e Lelinha - Edital de Incentivo às Artes - Humor (2022-23)

O público total atendido é de 102.500 pessoas, contando ações presenciais e virtuais realizadas no escopo de cada projeto listado. Os recursos totais conseguidos pelas aprovações nas chamadas públicas somam R$ 135 mil.

O relatório destaca, ainda, a média do “valor de custo por pessoa atendida” levando em conta o total de recursos investidos e de público. Para cada pessoa que participou dos sete eventos, o investimento foi de R$ 1,31.

Ganhos e demandas no fomento cultural

Da visão quantitativa à qualitativa, as iniciativas do Entre Olhos mostram a importância do fomento da cultura a partir de chamadas públicas.

“Os processos de editais e instrumentos de fomento têm sido fundamentais para fazer acontecer as ações do coletivo, a possibilidade de acessar recursos garante a realização de projetos culturais que dificilmente seriam concretizados de outra forma”, aponta Anna Larissa.

É por isso que a analista de cultura lembra ao Verso que “há demandas importantes para melhorias” em processos do tipo. “A burocracia no processo de inscrição e prestação de contas muitas vezes é um entrave, especialmente para grupos menores ou com menos experiência administrativa”, pondera.

“Identificamos a necessidade de maior diversidade nos critérios de avaliação, como maior valorização de projetos liderados por mulheres e jovens de comunidades periféricas, e iniciativas que contemplem ações culturais em regiões menos atendidas, como periferias” Anna Larissa analista de cultura

Para além das atividades do grupo, a analista defende o incremento orçamentário para a área da cultura, como forma de apoiar e estimular projetos e equipamentos de regiões menos atendidas.

“É essencial garantir que projetos culturais já existentes tenham continuidade, evitando interrupções devido a mudanças políticas ou por falta de recursos para executar. Seria benéfico simplificar os processos burocráticos e oferecer suporte técnico para a elaboração de propostas, especialmente para coletivos que ainda estão se estruturando”, sustenta.

