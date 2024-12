Faustão faz participação especial do último Domingão com Huck do ano, diz colunista

O “Domingão com Huck" deste domingo (29) pode ter um convidado mais que especial. É que, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, Faustão fará uma participação no programa.

Segundo Carla, o apresentador aparecerá de surpresa durante a participação de sua filha, Lara Silva, que é a primeira convidada para a volta do quadro “Quem Vem Pra Cantar?”, uma atração do dominical que combina música e adivinhação.

O momento promete muita emoção para o público. Fausto comandou o “Domingão” por 32 anos. Ele recentemente se afastou da TV por motivos de saúde.

Lara Silva tem 25 anos e é fruto do relacionamento de Fausto com a ex-mulher, Madga Colares. A jovem está noiva de Julinho Casares, e este ano lançou um álbum com músicas que ela mesma compôs.

Recuperação

Em agosto deste ano, em entrevista à Record, Lara falou sobre o estado de saúde do pai à época. Faustão passou por dois transplantes no último ano, um de coração e um de rim. A filha garantiu que ele se recuperou bem. "Eu só posso dizer que está tudo bem. A gente está bem, meu pai está bem, ele está se recuperando", afirmou.

E no clima de festas de fim de ano, Fausto apareceu celebrando com a família na noite de Natal. Foi o filho João Silva que registrou e postou o momento em seu perfil no Instagram. Além de Faustão, João e Lara apareceram na foto o caçula Rodrigo e a atual mulher do apresentador, Luciana Cardoso.

No mês passado, João atualizou sobre o estado de saúde do pai, dizendo que o clima ainda não é “perfeito”: "Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo. [Não está] vivendo da forma que ele gostaria de estar vivendo, fazendo tudo o que gostaria, mas cada dia ele pode fazer um pouco mais. Essa é grande alegria do processo.”