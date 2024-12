Pabllo Vittar perde bagagem durante voo e cobra companhia aérea: 'Cadê minha mala?'

O pós Natal da cantora Pabllo Vittar, de 31 anos, está sendo de muito estresse. A artista usou os stories do Instagram nessa sexta-feira (27) para relatar que a companhia aérea Latam perdeu uma mala sua durante um voo de Uberlândia com destino a São Paulo.

Pabllo disse que havia itens de valor financeiro e afetivo na bagagem que está desaparecida até o momento, e que não consegue encontrar a mala nem com a AirTag, aparelho que mostra localização do item em tempo real.

“Hoje a volta do pequeno recesso de Natal virou mais um pesadelo graças à Latam. Começando com o voo atrasado e sem decolar devido ao peso do avião que não foi calculado para pousar em CGH (Aeroporto de Congonhas)”, começou Vittar.

Em seguida, ela trouxe à tona a dor de cabeça: “Seguindo por perderem a minha mala no voo Uberlândia > São Paulo, cheias de itens de valor (real e afetivo), além de muitos itens necessários para o meu trabalho nesse final de ano”.

Segundo ela, a Latam tirou determinado peso da aeronave sem qualquer consulta. “Estranhamente dizem que ‘por conta do peso do avião’ retiraram algumas malas aleatoriamente e sem avisar os passageiros do avião. E mais estranho ainda que minha mala possui AirTag e desde às 10:16 da manhã não consigo localizá-la de maneira alguma”, prosseguiu Pabllo.

Por fim, a artista cobrou uma explicação da companhia: “Cadê minha mala, Latam?”. Procurada pela Quem, a empresa se posicionou em relação ao caso, e uma hora depois achou a mala da cantora. A Latam disse em nota: “A Latam esclarece que já localizou a bagagem e está em contato com a cliente para providenciar sua devolução. A companhia lamenta os transtornos ocasionados”.