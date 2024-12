Nova temporada de Round 6 tem 1ª personagem trans da série interpretada por Park Sung-hoon

A 2ª temporada de “Round 6” terá, pela primeira vez na série, uma personagem transgênero: Hyun-ju, interpretada por Park Sung-hoon. Ela, que será a jogadora 120, é uma ex-soldada das Forças Armadas da Coreia.

Hyun-ju perdeu o apoio de sua família após revelar sua identidade como mulher trans e entra no jogo para conseguir pagar a cirurgia de afirmação de gênero.

Todos os episódios da nova temporada já estão disponíveis na Netflix.

Veja o trailer da 2ª temporada de 'Round 6'

Legenda: Lee Jung-jae retornou à trama para interpretar o jogador 456 Foto: divulgação

A 2ª temporada de "Round 6", fenômeno da Netflix em 2021, chegou ao streaming com sete novos episódios no último dia 26 de dezembro. Mais de três anos separam a primeira temporada do novo lançamento e, ainda que a história retrate o mesmo jogo da obra original, o objetivo é expandir o universo da obra.

A premissa é a mesma: pessoas continuam arriscando a própria vida dentro de um jogo macabro em busca de um prêmio milionário.

O protagonista da temporada anterior, o jogador 456, interpretado por Lee Jung Jae, foi o campeão da 1ª temporada e continua como protagonista, buscando vingança dos idealizadores.

O que esperar dos novos episódios?

A direção e o roteiro da nova temporada continuam sob a responsabilidade do cineasta Hwang Dong Hyuk. Se na primeira temporada temas como a pobreza, os escrúpulos pelo dinheiro e os danos da riqueza às sociedades mais pobres eram os assuntos mais discutidos, agora a ideia parece ser aprofundar essas questões.

Jogadores LGBTQ+ e vítimas de golpes de criptomoedas, por exemplo, ganham espaço nessa nova narrativa, que busca dar ainda mais peso aos personagens já vistos em tela anteriormente.

Legenda: Gong Yoo também retorna à série no papel do misterioso recrutador Foto: divulgação/Netflix

Na primeira temporada, Seong Gi-hun (Lee Jung-Jae) aceitou participar do jogo para ajudar a filha e a mãe após acumular diversas dívidas de jogo. Ele só percebeu a enrascada na primeira disputa.

Agora, ele deseja saber quais os segredos por trás do jogo, buscando vingança para os organizadores. A enganação da vez, no entanto, deve ficar no fato de que ele acredita ser capaz de fazer os demais participantes desistirem da disputa, mas a realidade será bem diferente.

Outro ponto interessante dos novos episódios será a presença do Homem da Máscara Preta, o Front Man, que seria o responsável por liderar os mascarados vermelhos que conduzem os jogos. Lee Byung-hun, assim como Wi Ha-Joon, policial irmão dele, também retorna ao jogo.

A expectativa é de que "Round 6" ainda tenha mais duas temporadas para finalizar a própria história.