Raul Gil apresenta último programa no SBT e se despede: 'A família Abravanel nos acolheu'

O apresentador Raul Gil apresentou o último programa que leva o nome dele no SBT, neste sábado (28). Em gravação, ele agradeceu à família Abravanel e, principalmente, a Silvio Santos — que faleceu neste ano — por acreditarem no potencial dele.

"A família Abravanel nos acolheu sempre com muito amor e carinho. Agradeço ao meu patrão, meu amigo, meu colega, uma pessoa que me ensinou muito as coisas da vida quando eu iniciei minha carreira: Silvio Santos", declarou Raul Gil.

Veja também Zoeira Gloria Perez presta homenagem a Daniella em aniversário de morte da filha: ‘Tempo não ameniza’ Zoeira Influenciadora Isabel Veloso é internada na reta final de gravidez e com câncer

Ainda em fala, Raul Gil deixou mensagem aos anunciantes e aos telespectadores do programa. "Queria agradecer aos nossos patrocinadores, que acreditaram no programa Raul Gil, alguns que acreditaram no Raul Gil, na voz, na interpretação, e mandar aquele recado para você, telespectador. Acredite, a gente faz muitas propagandas com amor, coração, carinho, e o SBT é o que nós mais temos que agradecer", começou ele.

O programa contou ainda com a final do Shadow Brasil Gospel. Por fim, ele concluiu fala emocionado, e terminou os agradecimentos.

"Eu quero agradecer a todos vocês do auditório, à produção, a todas as meninas que ajudaram o Programa Raul Gil, a todos que fazem parte: segurança, câmera, diretoria. Agradecer, em especial, à família Abravanel", disse Raul Gil.