Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela deste sábado (28)

A novela 'Cabocla' deste sábado (28) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Mariquinha e Pepa ficam revoltadas.

Resumo completo de 'Cabocla' deste sábado

Mariquinha e Pepa ficam revoltadas. Boanerges vai conversar com Tobias e garante a ele que não foi culpado pela tocaia. Felício diz a Tobias que não foi Boanerges que lhe surrou. Tina fala para Tobias que Boanerges parecia sincero, mas ele não dá o braço a torcer. Neco encontra Boanerges e o provoca. Justino pede desculpas a Mariquinha. Pepa tenta convencer Mariquinha a colocar um vestido bonito e ir para a cidade, mas ela se recusa. Tomé diz a Neco que Belinha vai odiá-lo se ele acabar com Boanerges. Neco garante a Tomé que entrou na política para mudar a vida do povo e não para se vingar de Boanerges.

Zé recebe a resposta do telegrama que Boanerges esperava. Julieta aconselha Mariquinha a esquecer Tobias. Tina pergunta a Felício quem ele está tentando defender, mas ele não diz nada. Boanerges descobre que Luís está prestando depoimento na delegacia. Zaqueu e Nastácio começam a ignorar Ritinha, que fica fula. Zé diz a Justino e Macário que Boanerges recebeu o telegrama do deputado. Macário fica contrariado. Justino percebe. Luís e Boanerges saem da delegacia. Boanerges discursa para o povo que estava em volta da delegacia, afirmando que a justiça foi feita.

Justino percebe que Boanerges está se aproveitando da ocasião para fazer comício e fica irritado. Tobias confessa para Tina que não consegue parar de pensar em Zuca, apesar do que ela lhe fez. Tina fica magoada com Generosa, pois acha que ela gosta mais de Rosa do que dela. Generosa se arrepende de ter tratado Tina mal e fala que se Tomé quiser casar com ela, terá seu consentimento. Bina diz a Boanerges que só quer que Zuca se case com Luís quando ele estiver curado. Luís ouve e fica incomodado. Pepa compra vestidos e sapatos novos para Mariquinha, para ajudá-la a conquistar Tobias.

Luís garante a Tobias que não foi mandante da tocaia. Boanerges convence Chico a voltar a trabalhar para Zé. Luís avisa Tobias que ele está sendo acusado de assassinato e se oferece para ajudá-lo em seu depoimento. Tobias diz a Luís que não sabe se algum dia vai poder parar de odiá-lo. Luís pede que Felício lhe diga quem o surrou e garante que o culpado vai ser punido apenas dentro da lei.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.