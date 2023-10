O comandante da Força Aérea do Brasil (FAB), Marcelo Damasceno, informou que o governo planeja buscar 900 brasileiros em Israel até sábado (14). A informação foi dada nesta segunda-feira (9) ao g1.

O grupo extremista islâmico Hamas bombardeou e invadiu Israel no último sábado (7). Israel realizou um contra-ataque, atingindo a Faixa de Gaza, território governado pelo Hamas. Diante do conflito, a FAB, em coordenação com os Ministérios da Defesa e Relações Exteriores (MRE), foi acionada para repatriar brasileiros que estão em Israel.

Após disponibilizar formulário online, a Embaixada em Tel Aviv recebeu dados de aproximadamente 1.700 brasileiros que desejam a repatriação, sendo a maioria turistas que estão hospedados em Tel Aviv e Jerusalém.

Cronograma de voos

A primeira aeronave, um KC-30, decolou às 18h do domingo e chegou em Roma, na Itália, às 2h48 desta segunda (9). De acordo com o comandante da FAB, os primeiros brasileiros devem chegar ao Brasil nesta quarta (11).

Confira o cronograma:

1° voo chegará em Brasília na madrugada de quarta (11) com 210 passageiros

2° voo pousará no Rio de Janeiro na noite de quinta (12) com 210 passageiros

3° voo terá escala em Recife e destino final em Guarulhos na manhã de sexta (13) e trará 60 pessoas

4° voo chegará no Rio de Janeiro na noite de sexta (13) com 210 pessoas

5° voo pousará no Rio de Janeiro no sábado (14) com 210 pessoas

A partir de domingo (15), um novo cronograma será elaborado pelo governo para buscar brasileiros que desejam regressar ao País