Veja como são os aviões da FAB que vão repatriar brasileiros em Israel

Seis aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) integram uma operação iniciada pelo Brasil no domingo (8) para repatriar brasileiros que estão em áreas de conflito em Israel. Enquanto a segunda aeronave aguarda autorização, a primeira, um KC-30, decolou às 18h do domingo e chegou em Roma, na Itália, às 2h48 desta segunda (9).

O KC-30 possui 59 metros de comprimento, sendo o maior já operado pela Força Aérea Brasileira. Segundo informações da FAB, ele é capaz de transportar 238 passageiros, 45 toneladas de cargas e voar 14,5 mil quilômetros.

A Força Aérea revelou que dois aviões deste modelo foram mobilizados para fazer parte da operação, além de dois KC-390 e dois VC-2 .

Outros modelos

Já o KC-390, outro modelo a ser utilizado, é uma aeronave de transporte militar de médio porte. Ela, que foi projetada e é produzida pela Embraer, é bimotor e a jato.

A capacidade é menor que o modelo KC-30: pode transportar carga de 26 toneladas, além de realizar operações que vão desde transporte de tropas e carga até reabastecimento aéreo.

Seundo levantamento do jornal O Globo, o avião citado é capaz de transportar dois veículos blindados de transporte pessoal M-113, um helicóptero Sikorsky UH-60 e até 80 soldados ou 66 paraquedistas, todos com equipamento completo.

Legenda: Seis aeronaves serão mobilizadas pela Força Aérea para repatriação de brasileiros Foto: divulgação

Além dos dois já citados, dois VC-2 (Embraer 190) também devem auxiliar na operação após serem cedidos pela Presidência da República. A FAB afirma que eles são utilizados em missões de Transporte Especial.

As duas aeronaves têm 36 metros de comprimento, podendo transportar 38 passageiros. Em 2020, por exemplo, eles participaram da repatriação de brasileiros vindos da China.

Apoio

No primeiro voo citado, que já chegou na Itália, uma equipe de saúde foi mobilizada com dois médicos, dois enfermeiros e dois psicólogos da FAB. A operação é realizada em conjunto com as embaixadas brasileiras na região de conflito, enquanto o governo estuda plano para repatriar quem está na Faixa de Gaza e Cisjordânia.

Até então, a primeira lista de passageiros não foi divulgada, mas mais de mil brasileiros entraram em contato com a embaixada brasileira em Tel Aviv, a maior parte deles turistas.