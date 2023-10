Saiba quem são os brasileiros que estão desaparecidos em Israel após ataque do Hamas

Três brasileiros estão desaparecidos e um está ferido após grupo extremista islâmico Hamas ter bombardeado Israel no último sábado (7). O brasileiro ferido, Rafael Zimerman, recebeu alta hospitalar neste domingo (8) e está bem. Eles participavam de festival de música no distrito sul de Israel, a menos de 20 km da Faixa de Gaza.

As informações são do Ministério das Relações Exteriores (MRE), que está acompanhando a situação dos turistas e das comunidades brasileiras em Israel e na Palestina por meio da Embaixada em Tel Aviv e do Escritório de Representação em Ramalá. De acordo com o órgão, estão desaparecidos os brasileiros Bruna Valeanu e Ranani Glazer.

Segundo nota do MRE, a Embaixada em Tel Aviv já colheu dados de cerca de 1.000 nacionais e seus dependentes por meio de formulário online. A maioria deles é turista e está hospedada em Tel Aviv e Jerusalém.

O Itamaraty estima que há 14 mil brasileiros residentes em Israel e 6 mil na Palestina. A maioria deles está quais fora da área afetada pelos ataques.

Quem são os brasileiros desaparecidos

De acordo com o portal Metrópoles, Ranani Glazer, de 24 anos, estava em uma festa rave no Sul de Israel quando o país foi alvo de bombardeio. A família do brasileiro disse que não tem notícias do gaúcho. Amigos chegaram a relatar que o jovem estava escondido em um abrigo, mas que o local teria sido invadido.

Segundo informações postadas pelo rapaz na internet, ele atua como soldado nas Forças de Defesa de Israel.

Bruna Valeanu estava na mesma festa rave que Ranani. No entanto, ainda não há informações de que ambos se conheciam. Segundo o Metrópoles, a jovem é natural do Rio de Janeiro e morava na cidade de Petah Tikva, próximo a Tel Aviv.

Há uma terceira pessoa, com identidade brasileira e israelense, que também está desaparecida e foi identificada como Celeste Fishbein.

Repatriação

O Governo Federal está organizando a repatriação de brasileiros que se encontram na região de conflito e que desejam voltar para o Brasil. Por meio da Força Aérea Brasileira (FAB), foram disponibilizadas seis aeronaves dos modelos KC-30 (Airbus A330 200), KC-390 Millennium (Embraer) e VC-2 (Embraer 190) para a operação.

A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa após reunião interministerial sobre o conflito, que contou com a participação da ministra substituta das Relações Exteriores, a embaixadora Maria Laura da Rocha; o Ministro da Defesa, José Mucio; o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais; e o comandante da FAB, o Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno.

O KC-30 tem capacidade para transportar até 238 passageiros e é a maior aeronave já operada pela FAB. A aeronave, que atinge a velocidade máxima de 995 km/h, cumpre missões de apoio logístico, evacuação aeromédica e ações humanitárias, nacionais e internacionais.

Já o KC-390 Millennium, conforme o Ministério da Defesa, é o maior avião militar desenvolvido e fabricado no hemisfério sul. “A aeronave cumpre missões de transporte aéreo logístico, combate a incêndio em voo, evacuação aeromédica, busca e salvamento, lançamento de carga e de pessoal, entre outras”, informa.