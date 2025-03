Primeira foto do Papa Francisco celebrando missa em hospital após um mês internado é divulgada pelo Vaticano

Há mais de um mês internado para tratamento médico, o Papa Francisco foi fotografado em momento de oração durante a celebração eucarística neste domingo (16). A imagem foi publicada pelo Vaticano por meio da Sala de Imprensa da Santa Sé.

É possível ver o Santo Padre, de 88 anos, de costas, celebrando a Santa Missa na capela do apartamento localizado no décimo andar do hospital Policlínico Gemelli, em Roma, na Itália. As informações são do g1.

É a primeira foto do Papa Francisco desde o início do tratamento. Ele foi internado em 14 de fevereiro após um surto de bronquite que o impediu de falar. Os médicos logo comunicaram um diagnóstico de pneumonia dupla e uma infecção polimicrobiana (bacteriana, viral e fúngica).

Histórico da doença

Um festival de contratempos marcou as três primeiras semanas de hospitalização do pontífice. Insuficiência renal leve, crises respiratórias e forte ataque de tosse foram constantes nesse período.

As últimas atualizações, contudo, foram positivas, marcadas por terapia física e respiratória contínua, bem como rotação de oxigênio de alto fluxo por tubos nasais durante o dia e uma máscara de ventilação não invasiva à noite para ajudar a garantir o descanso.

Um raio-X confirmou que a infecção estava desaparecendo. Na última sexta-feira (14), o Vaticano anunciou que forneceria atualizações médicas sobre o papa com menos frequência, após o "desenvolvimento positivo" do quadro.

Os avisos matinais de que Francisco havia dormido bem também foram interrompidos. Os médicos disseram que o pontífice não está mais em estado crítico, mas enfatizaram que, ainda assim, as condições de saúde continuam complexas. Contribuem para o quadro fatores como idade, falta de mobilidade e perda de parte de um pulmão.

Aniversário de papado

Francisco recebeu um bolo e centenas de mensagens desejando-lhe boa sorte no 12º aniversário de papado, na última quinta-feira (13). Ele também participou da semana de exercícios espirituais quaresmais no hospital.

Nos últimos quatro domingos, a tradicional bênção que o papa dá de uma janela com vista para a Praça de São Pedro foi divulgada como um texto.