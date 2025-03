Avião da American Airlines pega fogo em aeroporto dos EUA e passageiros saem pela asa; veja imagens

Um avião da American Airlines sofreu um incêndio após pousar no Aeroporto Internacional de Denver, no Colorado, EUA, nessa quinta-feira (13). Os passageiros precisaram sair através da asa da aeronave. O incidente deixou 12 pessoas feridas, que foram hospitalizadas com ferimentos leves.

O voo 1006, que partiu do Colorado com destino a Dallas, precisou ser desviado para Denver depois que a tripulação relatou "vibrações no motor", conforme informou a Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos.

De acordo com a FAA, após o pouso e enquanto taxiava, um dos motores do Boeing 737-800 pegou fogo, obrigando os passageiros a evacuarem a aeronave por meio dos escorregadores de emergência. O modelo da aeronave é o mesmo que sofreu uma explosão na Coreia do Sul no ano passado.

A American Airlines informou haver 172 passageiros e seis tripulantes a bordo no momento do incidente. Segundo o Aeroporto de Denver, todos foram retirados em segurança.

A FAA anunciou que abrirá uma investigação para apurar as causas do ocorrido.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça saindo da aeronave e passageiros em pé sobre as asas do avião aguardando a chegada dos serviços de emergência.



Legenda: Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça saindo da aeronave. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Legenda: O avião da American Airlines sofreu um incêndio após pousar no Aeroporto Internacional de Denver, no Colorado. Foto: Reprodução / Redes Sociais

