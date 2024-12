Avião com 181 pessoas a bordo sai da pista e explode após colidir com muro na Coreia do Sul

Um avião com 181 pessoas a bordo saiu da pista e colidiu com um muro no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, neste domingo (29) — noite deste sábado (28), no Brasil.

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, havia 175 passageiros e seis membros da tripulação a bordo da aeronave. A agência sul-coreana contabiliza 23 pessoas confirmadas como mortas ou feridas, enquanto a agência de notícias Reuters aponta 28.

Ainda conforme a Yonhap, o acidente ocorreu devido ao "contato com pássaros, resultando em uma falha no trem de pouso" enquanto o avião tentava aterrissar no aeroporto, localizado no sudoeste do país.

Equipes de resgastes estão no local, conforme a agência.