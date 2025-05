Pais são presos na Espanha por isolar filhos em casa há 4 anos por medo da pandemia de Covid-19

Um homem e uma mulher foram presos em Oviedo, na Espanha, na última segunda-feira (28), por suspeita de manter os três filhos, dois de 8 e um de 10 anos, em cárcere privado na residência onde moravam por quatro anos. Segundo investigações da polícia local, as crianças eram proibidas de sair porque os pais alegavam medo de que eles contraíssem o vírus da Covid-19.

Christian e Melissa Steffen, de 53 e 48 anos, respectivamente, moravam na Alemanha com as crianças e, após o fim do lockdown durante a pandemia de Covid, solicitaram à escola dos três para que eles pudessem permanecer estudando em casa.

Com a negativa da instituição de ensino, eles se mudaram para a Espanha, onde começaram a manter as crianças trancadas em casa. As informações sobre a ação que resultou na prisão dos pais foram reportadas pelo jornal El Espanol.

Desenhos aterrorizantes e lixo em casa

Policiais que realizaram a abordagem na residência relataram que observaram a casa por vários dias. Apenas Christian era autorizado para sair, sempre com o intuito de fazer viagens rápidas ao supermercado.

Quando os policiais bateram no local, o homem abriu a porta e afirmou que eles não poderiam se aproximar das crianças porque elas estavam com doenças graves.

Ainda de acordo com os policiais, o estado da casa foi o mais impressionante. Desenhos assustadores pelas paredes foram encontrados, assim como lixo pelo chão, excrementos de animais pela casa, absorventes usados e fraldas que eram colocadas nos filhos.

"Eles eram obcecados com a ideia de que as crianças tinham sérias doenças e iriam morrer por conta da pandemia", apontaram fontes da investigação ao El Espanol.

Forçadas a utilizar máscaras

Informações da investigação apontam que os três, dois gêmeos e um mais velho, sequer podiam utilizar os banheiros da casa livremente e, por conta disso, foram diagnosticados com constipação já fora da residência.

Além disso, as cortinas da casa só podiam ser abertas pela metade durante o dia e as crianças eram forçadas a permanecer com três máscaras. Outra preocupação era o fato de que os pequenos eram submetidos a banhos compulsivos para evitar qualquer tipo de germe.

Agora, os três estão sob os cuidados do governo de Oviedo e já passaram por exames no Central University Hospital of Asturias. Enquanto isso, os pais devem ser indiciados por suspeita de violência doméstica, maus tratos psicológicos e abandono de incapaz.