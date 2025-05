Envolvimento de Elon Musk com governo Trump faz Tesla buscar novo CEO, diz jornal

Elon Musk fora da Tesla? É o que informa o jornal Wall Street Journal a partir de fontes próximas às discussões sobre o assunto. De acordo com o periódico americano, o conselho de administração da empresa automotiva está em busca de um novo CEO para substituir Musk no comando da montadora de carros elétricos.

O motivo para a troca seria o envolvimento de Musk com o governo de Donald Trump. As informações são do g1, que também destaca que, nesta quinta-feira (1º), o presidente do conselho da Tesla, Robyn Denholm, negou a reportagem do Wall Street Journal.

Na matéria, o jornal afirma que o conselho entrou em contato com empresas de recrutamento de executivos para encontrar um substituto para Elon Musk.

A reportagem não cita se Musk, que também é membro do conselho, tem conhecimento da busca por um novo CEO. No X (antigo Twitter), Musk disse a publicação era um "artigo deliberadamente falso".

Como reagiu o mercado de investimentos

Tão logo a especulação da saída de Musk da empresa começaram, e as ações da Tesla subiram 2,8%. A hipótese é que investidores ativistas há muito acusam o conselho da empresa de falta de independência e de não controlar Musk.

Os números contrastam com os últimos resultados das ações da Tesla. Eles vêm caindo há meses, uma vez que as vendas de veículos elétricos caíram nos Estados Unidos e na Europa em uma reação à adoção da corporação de uma política de extrema direita.

Soma-se a isso o fato de que os concorrentes começaram a conquistar participação de mercado com modelos mais novos, e o panorama estava bastante difícil.

Legenda: Trabalho de Musk no Departamento de Eficiência Governamental de Trump tem sido impopular entre os americanos Foto: Divulgação

Com relação à empresa, Musk mudou a promessa de fazer uma nova plataforma de carros elétricos acessível para lançar táxis sem motorista e robôs humanoides, destacando o futuro da Tesla como uma empresa de IA e robótica em vez de uma montadora.

Grande parte da avaliação da empresa é baseada nessa visão e alguns investidores dizem que Trump ajudará a promovê-la. Por sua vez, o trabalho de Musk no Departamento de Eficiência Governamental de Trump tem sido amplamente impopular entre os americanos.

Não à toa, o tempo dele longe do governo tem sido uma preocupação adicional para os investidores. Musk disse na semana passada que reduziria significativamente o tempo que dedica ao governo Trump e passaria mais tempo administrando a Tesla.

Essa mudança política levou a protestos contra Musk e a empresa, bem como vandalismo nos showrooms e estações de carregamento nos Estados Unidos e na Europa.

Apesar de Robyn Denholm, presidente do conselho da Tesla, negar a reportagem do Wall Street Journal sobre o caso, o jornal reafirmou que mantém as informações da reportagem.