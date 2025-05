Conselheiro de Trump responsável por vazar segredos militares dos EUA deixará cargo

A primeira grande baixa do círculo mais próximo do governo dos Estados Unidos pode estar perto de acontecer. O conselheiro de segurança do país, Mike Waltz,e o vice dele, Alex Wong, deixarão os respectivos cargos que ocupam.

A hipótese foi sustentada nesta quinta-feira (1º) por pessoas informadas sobre o assunto durante entrevista delas à agência de notícias Reuters e à emissora CBS. Mike Waltz ganhou atenção internacional em março após um sério acontecimento.

Ele incluiu por engano o editor-chefe da revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, em um grupo na plataforma Signal, que reunia várias autoridades do país e onde foram discutidos ataques militares de Washington. As informações são do Estadão.

Conforme as fontes, Waltz estava em maus lençóis desde esse caso. Mas, segundo o jornal The New York Times, a maioria dos conselheiros de Trump já o considerava muito agressivo para trabalhar para um presidente que fez campanha como cético em relação à intervenção americana e está ansioso para chegar a um acordo nuclear com o Irã e normalizar as relações com a Rússia.

Outras acusações

Agora, o conselheiro é acusado de deixar a conta no aplicativo Venmo aberta. A plataforma, disponível somente nos Estados Unidos, tem função de pagamento online, semelhante ao Paywal, mas com funções de redes sociais que permitem aos usuários curtir e compartilhar postagens.

Segundo jornais americanos, o conselheiro mantém a confiança do presidente Donald Trump, mas outros membros da Casa Branca pressionam pela renúncia. Ele assumiu a responsabilidade pelo vazamento.

Legenda: Waltz tem defendido internamente sanções severas contra a Rússia se o país não concordar com um cessar-fogo com a Ucrânia Foto: Eric Lee/The New York Times

Waltz ainda tem defendido internamente sanções severas contra a Rússia se ela não concordar com um cessar-fogo com a Ucrânia. A sugestão foi feita na última segunda-feira (28) em uma reunião com o presidente e membros sêniores da equipe de segurança nacional.

Fato é que Trump tem relutado em demitir qualquer pessoa de cargos em nível de gabinete desde que assumiu o cargo pela segunda vez, buscando evitar as manchetes sobre o caos que envolveu seu primeiro mandato.