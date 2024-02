Homem descobre que registrou primeiras ondas do tsunami na Tailândia em 2004; veja vídeo

Um vídeo gravado horas antes de um tsunami que devastou a Tailândia em 2004 voltou a viralizar nas redes sociais. A filmagem foi publicada no YouTube por Julian Hadden em 2013 e conta com mais de 11 milhões de visualizações.

No vídeo, Julian aparece caminhando pela ilha de Koh Ngai, quando as ondas começam a ficar cada vez mais agressivas. O mar chegou a ultrapassar o limite da costa enquanto ele gravava, fazendo com que as pessoas presentes no local recolhessem seus pertences e saíssem da praia.

Mal sabia Julian durante a filmagem que as fortes ondas eram o início de um tsunami que ia devastar o país. Na descrição do vídeo, ele escreveu: "Em resposta às muitas perguntas - todos nós apresentados neste vídeo ainda estamos vivos. Estávamos no lado terrestre da ilha de Koh Ngai, na Tailândia, então não fomos atingidos diretamente".

O terremoto de 9,1 graus de magnitude aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004 e provocou um tsunami no Oceano índico. Foi o terceiro maior terremoto no mundo desde 1900 e o maior desde que um tremor abalou o Alasca, nos Estados Unidos, em 1964, segundo a BBC. A catástofre atingiu 14 países e deixou 227.899 mortos, além de 1,7 milhão de desabrigados.