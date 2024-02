Filho de Eyshila, drag nos EUA, é internado em clínica espiritual em MG

Lucas Santos, filho da cantora gospel Eyshila Santos e do pastor Odilon Santos, teria sido internado em uma clínica espiritual em Minas Gerais., segundo informações da revista Quem.

Pessoas ligadas a Assembleia de Deus, igreja da cantora, disseram ao portal O Fuxico Gospel que o jovem de 23 anos, que é sobrinho de Silas Malafaia, estaria em tratamento em uma instituição na Igreja Batista da Lagoinha.

Lucas estava morando nos Estados Unidos há cinco anos e, lá, o jovem deu vida à drag queen Peridot, após se assumir gay. Ele chegou a abrir um perfil na plataforma OnlyFans, mas encerrou suas contas nas redes sociais após chegar ao Brasil no fim do ano passado.

A clínica em que Lucas está internado afirma que o alvo do tratamento é se reconectar consigo mesmo e com a sua fé. Eyshila Santos não se pronunciou publicamente sobre o caso.

Cantora defendeu filho

Em 2019, após Lucas assumir sua sexualidade, a cantora evangélica fez um post em suas redes sociais defendendo o filho e pedindo amor aos pais.

"Eles são nossos filhos, não nossos troféus. Eles são nossos, mas são seres independentes. Não são a nossa continuação, mas têm sua própria história, com suas escolhas e suas experiências. Pais, amem seus filhos! Amemos sem culpa e sem vergonha alguma. Afinal, quem ama não deve nada a ninguém (...) Amemos mesmo sem concordar com seus erros. Amemos sem compactuar com suas escolhas" , declarou a cantora.