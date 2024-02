Homem morre em voo de ministros de Lula à Etiópia, diz colunista; presidente faz visita ao país

Um homem morreu após convulsionar em um voo que levava ministros do governo Lula para a Etiópia, na África Oriental, na madrugada de quinta (15). A companhia que operava a viagem, a Ethiopian Airlines, confirmou a informação à colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Os ministros Vinicius Marques de Carvalho, da CGU, Anielle Franco, da Igualdade Racial, Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos estavam na aeronave.

Segundo a colunista, a viagem teve mais de dez horas de duração, mas a ocorrência teria sido registrada na metade do trajeto.

Relatos apontam que o passageiro, ainda sem identidade revelada, passou mal, gritou e tentou abrir a porta do avião mesmo durante o voo. Ele chegou a ser contido, mas convulsionou e faleceu.

A Ethiopian Airlines confirmou à colunista que o homem não era brasileiro. "Nós não podemos passar informações pessoais, como nome ou causa da morte", confirmou a nota da companhia, reforçando que as medidas necessárias já haviam sido tomadas.

Lula na Etiópia

Os ministros desembarcaram no país africano na quinta-feira para acompanhar o presidente Lula (PT) em viagem pelo continente africano.

No primeiro dia da visita de Estado à Etiópia, o presidente participa, nesta sexta-feira (16), em Adis Abeba, do evento “Financiamento climático para a agricultura e segurança alimentar: implementação da Declaração de Nairóbi e resultados da COP28”.

O presidente participará ainda da Cúpula da União Africana como convidado. A sede da entidade, que se tornou membro oficial do G20 em 2024 com apoio do Brasil, fica em Adis Abeba. Com a participação de dezenas de chefes de Estado e governo na cúpula, o presidente tem convites para diversas reuniões bilaterais que serão definidas.

A comitiva do presidente tem ainda presença dos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação) e do assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial, Audo Faleiro.