Opositor russo Alexei Navalny morre na prisão

Alexei Navalny, opositor russo e principal adversário do Kremlin, morreu nesta sexta-feira (16) na prisão do Ártico em que cumpria uma pena de 19 anos, informou o serviço penitenciário.

"Em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário N°3, o prisioneiro Navalny A.A. passou mal após uma caminhada [...] as causas da morte estão sendo determinadas", afirmou o serviço penitenciário da região ártica de Yamal, em comunicado.

"Ainda não temos uma confirmação", declarou nas redes sociais a porta-voz de Navalny, Kira Yarmish, acrescentando que "o advogado de Alexei está agora a caminho de Kharp", a cidade do Ártico onde está o presídio. "Quando tivermos alguma informação, informaremos", afirmou.

O ativista anticorrupção cumpria pena por "extremismo".

*Matéria em atualização

Ativista já foi envenenado

O opositor de 47 anos foi detido em janeiro de 2021 ao retornar à Rússia, depois de se recuperar na Alemanha de um envenenamento que, segundo ele, foi planejado pelo Kremlin.

Navalny tinha desaparecido no início de dezembro passado da colônia penitenciária da região de Vladimir, a 250 km de Moscou. Ele chegou a unidade prisional localizada em Yamalia-Nenetsia no final do mesmo mês, após uma longa viagem de transferência que durou 20 dias, período que seus familiares ficaram sem receber notícias, o que suscitou receios no exterior.

Ele disse, no início de janeiro deste ano, que foi colocado em isolamento durante uma semana por não se ter identificado corretamente.