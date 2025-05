Trump demite conselheiro que vazou planos de guerra e o indica ao cargo de embaixador na ONU

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou pelas redes sociais nesta quinta-feira (1º) que Mike Waltz vai deixar o cargo de conselheiro da Segurança Nacional.

Para a vaga dele, foi anunciado Marco Rubio, secretário de Estado do País que vai acumular ambas as funções interinamente. As informações são do Estadão.

Waltz, no entanto, não ficará sem cargo. O próprio Trump o indicou para ser embaixador dos EUA na Organização das Nações Unidas (ONU). Esse anúncio foi feito pelo presidente estadunidense após a notícia de que Waltz e o vice, Alex Wong, deixariam o Governo.

"Nomearei Mike Waltz como próximo Embaixador dos Estados Unidos na ONU. Desde seu tempo de uniforme no campo de batalha, no Congresso e como meu Conselheiro de Segurança Nacional, Waltz tem se dedicado a colocar os interesses da nossa nação em primeiro lugar. Enquanto isso, o Secretário de Estado Marco Rubio atuará como Conselheiro de Segurança Nacional, mantendo sua forte liderança no Departamento de Estado", escreveu Trump.

Rubio vai acumular os dois cargos, assim como Henry Kissinger fez entre 1973 a 1975 na gestão dos então presidentes republicanos Richard Nixon e Gerald Ford.

Waltz teria vazado informações

O nome do agora embaixador dos EUA indicado à ONU ganhou maior destaque em março. Waltz teria incluído por engano o editor-chefe do periódico The Atlantic, Jeffrey Goldberg, em um grupo na plataforma Signal.

O caso, chamado de 'Signalgate', causou turbulência no governo Trump. Esse grupo reunia várias autoridades dos EUA, e inclui discussões de ataques militares com ordens de Washington contra os extremistas Houthis no Iêmen, no Oriente Médio.

O que faz um embaixador de um país na ONU?

Assim como um diplomata em consulados, a exemplos de representantes oficiais do Brasil em países do exterior, o embaixador de um país na ONU representa a nação nas mais diferentes questões.

Isso inclui presenças do embaixador em debates, decisões e reuniões, representando o posicionamento do país e os interesses em meio à geopolítica mundial.

Também é papel do diplomata atualizar o governo de seu país sobre o que está acontecendo na ONU, além de colaborar com os diferentes embaixadores de demais nações, em especial daquelas aliadas geopoliticamente da sua.