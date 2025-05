Atropelamento na Alemanha deixa vários feridos, dizem autoridades

Um atropelamento em massa deixou várias pessoas gravemente feridas na cidade de Stuttgart, na Alemanha, nesta sexta-feira (2). Segundo agentes de segurança do país, o condutor do veículo foi detido e ainda “não há indícios de ataque".

Uma porta-voz da polícia declarou ao jornal local Stuttgarter Nachrichten que o incidente ocorreu às 17h50 locais (12h50 de Brasília). De acordo com ele, a polícia ainda investiga se o atropelamento foi um incidente ou um ato deliberado.

Segundo o jornal alemão Bild, citando testemunhas, uma mulher com um carrinho de bebê foi atingida por um SUV Mercedes Classe G preto. O corpo de bombeiros disse que a região foi isolada e que os feridos estão sendo tratados no local.

A cidade, que fica numa região do sudoeste do país, teve mudanças no tráfego da área do atropelamento, com isolamento do local e o serviço de bonde sendo interrompido. As autoridades pediram que motoristas evitem se deslocar até o centro de Stuttgart.