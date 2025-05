Chile cancela evacuação e suspende alerta de tsunami após terremoto

As autoridades do Chile suspenderam o alerta de tsunami e a ordem de evacuação direcionadas à costa da região de Magallanes, no extremo sul do país, nesta sexta-feira (2), após um terremoto de magnitude 7,5 no mar. O tremor chegou a ser sentido também no sul da Argentina, conforme o Serviço Geológico dos EUA.

"A evacuação preventiva terminou. Ou seja, todos estão voltando e retomando suas atividades. Todos os setores devem estar operando normalmente, com exceção de todas as atividades econômicas na costa", informou o diretor da agência estadual de desastres em Magallanes, Juan Carlos Andrade.

O abalo sísmico ocorreu às 9h58, no horário local do Chile, a 218 quilômetros ao sul da cidade de Puerto Williams. A profundidade foi de 10 quilômetros, de acordo com o Centro Sismológico Nacional, da Universidade do Chile.

Presidente do Chile chegou a pedir evacuação

O presidente chileno, Gabriel Boric, fez apelo pela evacuação em postagem na rede social X nesta manhã.

"Pedimos a evacuação de toda a costa da região de Magallanes. Neste momento, nosso dever é de prevenir e obedecer às autoridades", escreveu o presidente.

O Chile é um dos países com mais terremotos no mundo. Três placas tectônicas convergem em seu território: Nazca, Sul-Americana e Antártica.

