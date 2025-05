Terremoto atinge regiões do Chile e da Argentina e gera alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a Passagem de Drake, no extremo sul da América do Sul, na manhã desta sexta-feira (2), provocando alerta de tsunami para a região de Magalhães, no Chile.

O tremor ocorreu por volta das 9h58 no horário local, a uma profundidade de 10 km, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O epicentro foi localizado a cerca de 219 quilômetros da cidade argentina de Ushuaia, na província da Terra do Fogo, grupo de ilhas na América do Sul, e a uma distância semelhante de Puerto Williams, na região de Magalhães, no Chile.

Até o momento, não há previsão de quando o alerta de tsunami será suspenso. Autoridades seguem monitorando a situação.

Alerta de tsunami e evacuação

Diante da força do tremor, as autoridades chilenas emitiram um alerta de tsunami e ordenaram a evacuação imediata das áreas costeiras da região.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, reforçou o apelo pelas redes sociais, pedindo à população que siga as orientações do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred). O alerta foi reforçado pelo Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile.

Do lado argentino, o governo da província da Terra do Fogo informou que o tremor foi sentido principalmente na cidade de Ushuaia. Apesar do susto, não há relatos de danos materiais nem de pessoas feridas.

Região sísmica ativa

O sul do Chile e da Argentina está situado em uma área de intensa atividade sísmica, onde convergem três placas tectônicas: a placa de Nazca, a placa sul-americana e a placa antártica. O Chile, em particular, tem um histórico marcado por terremotos devastadores.

Entre os mais trágicos da história do país estão o tremor de magnitude 9,5 em Valdivia, em 1960 — o mais forte já registrado no mundo, com cerca de 9,5 mil mortos —, e o terremoto de magnitude 8,8 que atingiu a costa central em 2010, seguido de um tsunami, e que deixou mais de 520 mortos.

