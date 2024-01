Homem é sugado por motor de avião após tentar entrar em aeronave; veja vídeo

Um homem foi sugado pelo motor de um avião aós invadir o pátio de um aeroporto nos Estados Unidos, na tentativa de embarcar na aeronave prestes a decolar. As informações são da Folha de São Paulo.

Imagens divulgadas por autoridades dos Estados Unidos mostram Kyler Efinger, de 30 anos, na noite do Ano-Novo, em uma área restrita no Aeroporto Internacional de Salt Lake City, no estado de Utah.

A 30-year-old man named Kyler Efinger was found dead after crawling into an airplane’s engine at Salt Lake City airport in Utah, US.



After missing his flight to Denver, where he was headed to visit his sick grandfather, he broke through an emergency exit at the airport and was… pic.twitter.com/ezMelr46Jd