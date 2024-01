Avião russo cai em região de difícil acesso no Afeganistão; seis pessoas estavam a bordo

Um avião russo caiu, na noite deste sábado (20), em uma região montanhosa do Afeganistão. A informação é da agência de aviação civil russa, Rosaviatsia. As informações são do UOL.

Segundo informações prévias, seis pessoas estavam a bordo, quatro tripulantes e dois passageiros. Por enquanto, no entanto, não há informações sobre eles nem sobre as causas do acidente.

“Na noite de sábado, 20 de janeiro, enquanto estava no espaço aéreo do Afeganistão (…), uma aeronave Falcon 10 registrada no registro estatal de aeronaves civis da Federação Russa parou de se comunicar e desapareceu dos radares”, explicou comunicado da Rosaviatsia.

A aeronave fazia um voo médico, com rota que passava pela Índia, pelo Uzbequistão e pela própria Rússia. Grupo de socorristas afegãos foram enviados para o local do acidente, na província de Badakhshan.

O local, que integra uma zona montanhosa atravessada pelo maciço do Hindu Kush, é de difícil acesso e a previsão é de que as equipes demorem cerca de 12 horas para conseguir chegar ao local do acidente.