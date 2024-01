Estadunidense bêbado morde aeromoça e força retorno para Tóquio após uma hora de voo

Um passageiro da companhia aérea japonesa All Nippon Airways (ANA) mordeu uma aeromoça, nesta quarta-feira (17), durante voo com destino aos Estados Unidos.

O homem era um estadunidense de 55 anos que estava muito bêbado. Por conta do ocorrido, a aeronave retornou para Tóquio, capital do Japão, após uma hora de voo.

De acordo com a ANA, a comissária de bordo ficou com ferimentos leves por conta da mordida. O voo saiu do aeroporto de Haneda às 9h47, no horário local, com 159 pessoas embarcadas.

Veja também

Após retornar a Tóquio, o homem foi entregue à polícia, declarando aos agentes que "não se lembra" da agressão contra a mulher.

Nas redes sociais, os usuários brincaram com a situação, declarando que a história lembra a narrativa de um filme sobre apocalipse zumbi.