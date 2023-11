Conheça Fátima Florez e Karina Milei, a namorada e a irmã de Javier Milei

Javier Milei venceu as eleições para a presidência da Argentina, neste domingo (19), pondo fim à dúvida de quem governará o país nos próximos anos. A dúvida que permanece é quem deve ocupar a função de primeira-dama da nação, já que o ultraliberalista não é casado. As opções se dividem entre a irmã do político, Karina Milei, e a atual namorada dele, Fátima Florez.

Famosa por imitar a ex-presidente Cristina Kirchner, a comediante Fátima Florez vive um romance com Milei. Ela disse, em entrevistas recentes, que não planeja abandonar a carreira para assumir funções políticas no governo argentino. As informações são do portal G1.

Já a irmã do presidente eleito, Karina Milei, é cotada para ser a primeira-dama desde o início da campanha eleitoral e atuou como uma das principais estrategistas do familiar na corrida. Também em declaração recente, o político frisou que ele é quem deve comandar o governo e não disse se a parente desempenhará algum papel nele.

Quem é Karina Milei

Irmã mais nova de Javier, Karina Milei tem 51 anos e atuou como gerente da campanha do familiar. Conforme os jornais argentino, ela é conhecida como "A Chefe" e seria única pessoa capaz de acalmar o novo presidente em momentos de tensão.

Ano passado, o político chegou a dizer, em entrevista ao canal LN+, que ela assumiria o papel de primeira-dama. No entanto, recentemente, ele não reforçou a possibilidade.

Formada em relações pública pela Universidade Argentina da Empresa (Uade), Karina fez cursos de confeitaria e artesanato. Antes de assumir o cargo na campanha do ultraliberalista, ela já administrar o patrimônio e a agenda de Milei.

Quem é Fátima Florez

Comediante, a namorada do Milei é batizada de María Eugenia Florez, mas conhecida artisticamente como Fátima Florez. Ela tem 42 anos, sendo 11 anos mais nova que o companheiro, quem possui 53 anos.

Além da carreira no humor, a artista trabalha ainda como atriz, modelo e cantora. Em 2013, ganhou popularidade após fazer imitações de Cristina Kirchner, então presidente do país.