Cabeleireira é flagrada 'arrastando' adolescente por não receber R$ 800 por serviço

Uma cabeleireira da cidade de Maryland, nos Estados Unidos, foi indiciada por "arrastar" no chão uma adolescente de 15 anos. Segundo as autoridades locais, a agressão teria sido resultado de uma dívida de US$ 150 — cerca de R$ 865.

O caso aconteceu no início desse mês. Em uma visita ao salão de beleza, a adolescente pediu a Jayla Cunningham, de 18 anos, que fizesse tranças no cabelo dela. Após o serviço, a cliente afirmou que tinha enviado o comprovante de pagamento, mas Jayla negou o recebimento.

Em meio à tensão, a adolescente tentou sair da loja, mas foi impedida pela cabeleireira, que agarrou o capuz do moletom da cliente e a arrastou de volta para dentro do estabelecimento, a deixando ao lado de uma lata de lixo. Um vídeo gravado pela câmera de segurança do salão flagrou o momento da agressão.

Ao canal de notícias Fox 5, cabeleireira se defendeu das acusações: "Eu senti que, se eu não fizesse aquilo, provavelmente ela teria fugido e eu nunca teria recebido o pagamento", argumentou.

Procurada pela emissora norte-americana, a mãe da jovem revelou que a filha enviou quantia para outra conta, por engano, e que estava ganhando tempo para descobrir como consertar o erro.

Atualmente, o caso segue tramitando na Justiça. Jayla afirma ter uma testemunha que dará apoio às acusações dela, enquanto a família da vítima contratou um escritório de advocacia para defendê-la. "É absolutamente absurdo. Tornou-se viral. Está em todo o país", disse a mãe, desanimada, ao canal.

De acordo com a revista People, a primeira audiência pública do caso está marcada para o dia 18 de abril.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.