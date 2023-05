Papa reforma 'Constituição' do Vaticano e abre mais espaço para leigos tomarem decisões

O papa Francisco emitiu, neste sábado (13), uma nova "Constituição" do Vaticano. A lei que rege a cidade-estado sede da Igreja Católica não passava por atualizações desde 2000, quando o então papa João Paulo II fez mudança no regime.

Entre as principais mudanças, está a abertura para o papa nomear membros leigos, homens e mulheres, para compor a Pontifícia Comissão, órgão legislativo do Vaticano. Até então, a Comissão podia ser formada apenas por cardeais nomeados pelo pontífice.

Agora, além dos cadeais, o papa também indicará membros leigos para um mandato de cinco anos no Legislativo.

Outra novidade na nova Constituição do Vaticano é a regulamentação mais rigorosa do orçamento do Vaticano, que é aprovado pela Pontifícia Comissão.

Pela nova lei, o plano financeiro de três anos deve garantir o "equilíbrio" de receitas e despesas e ser inspirado nos "princípios de clareza, transparência e justiça". Depois de passar pela Comissão, o orçamento deve ser aprovado pelo "Sumo Pontífice", ou seja, pelo papa.

De acordo com Francisco, as atualizações buscam adequar o regimento aos novos tempos.