Papa Francisco nomeia cearense para o Dicastério para a Evangelização

Três brasileiros foram nomeados pelo Papa Francisco para o Dicastério para a Evangelização, seção para as questões fundamentais da evangelização no mundo. Entre eles, está o cearense Moysés Louro de Azevedo Filho, fundador e moderador da Comunidade Católica Shalom, constituída em Fortaleza.

Os outros nomeados foram o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, e a irmã Maria Eliane Azevedo da Silva, M.S.C.

Dicastério para os Leigos

Moysés é consultor do Dicastério para os Leigos desde 2007 e já fazia parte do Dicastério para a Nova Evangelização desde 2011. Ele teve sua continuidade na seção renovada para mais um quinquênio, segundo a comunidade Shalom.

“Recebo com o espírito de humildade e de serviço, de humildade porque tudo é graça e de serviço porque, como fundador e moderador-geral da Comunidade Católica de Shalom, entendo que um Carisma é dado para edificar a Igreja e é colocando este Carisma a serviço da Igreja e a serviço da evangelização do mundo de hoje que nós podemos cumprir a nossa missão com alegria e responsabilidade”, comentou Moysés.