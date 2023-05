Papa Francisco nomeia quarto bispo para a Diocese de Quixadá, no Ceará

Maior autoridade da Igreja Católica, o Papa Francisco nomeou, nesta quarta-feira (10), o padre Aurélio Pinto de Sousa como o novo bispo da diocese de Quixadá. O sacerdote será a quarta pessoa a ocupar o cargo, vago desde o fim de 2021.

A informação foi divulgada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Integrante da Diocese de Tianguá, o padre atua como pároco da paróquia Nossa Senhora da Assunção, localizada no município de Viçosa do Ceará.

Uma liturgia em ação de graças pela nomeação do novo bispo será realizada, a partir das 19 horas desta quarta-feira, na Sé Catedral de Sant'Ana, em Tianguá.

CONHEÇA A TRAJETÓRIA DO SACERDOTE

Natural de Guaraciaba do Norte, Aurélio ingressou no Seminário São José, em Tianguá, em 1994. Um ano depois, o sacerdote cursou Filosofia no Instituto Teológico Pastoral do Ceará (ITEP), em Fortaleza, tendo a licenciatura validada, posteriormente na Universidade Estadual do Ceará (Uece).

No fim da década de 1990, o padre se graduou em Teologia no Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, atualmente, Faculdade Jesuíta, onde também cursou o mestrado.

Anos mais tarde, ele recebeu sua ordenação diaconal e presbiteral das mãos de dom Francisco Hernández Arnedo, bispo de Tianguá na época.

Em 2009, Aurélio iniciou o doutorado em Teologia Dogmático-Sacramental no Pontifício Ateneo Santo Anselmo, em Roma, capital da Itália. Ao retornar ao Brasil, o sacerdote tornou-se administrador da Área Pastoral São Pedro, e, posteriormente, assumiu a paróquia Nossa Senhora da Assunção.

Na trajetória eclesiástica, ele ainda atuou como membro do Conselho de Presbíteros, assistente eclesiástico para a Pastoral Litúrgica e representante do Clero.