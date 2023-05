Produtores rurais do Sertão Central se reúnem em Quixeramobim para tratar demandas da categoria

Produtores rurais do Sertão Central se reúnem, neste sábado (6), em Quixeramobim, para discutir temas de interesse do setor. O encontro é promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) e deve receber cerca de 1,5 mil agropecuaristas da região, tanto para definir posicionamentos sobre demandas como para resolver gargalos da área.

Serão discutidos, no evento, temas como o projeto São Francisco de integração de bacias, o gerenciamento dos perímetros de irrigação administrados pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), o preço da energia para estabelecimentos rurais, a segurança no campo, a condição das estradas que atravessam os polos agrícolas, entre outros.

"Nossa intenção é ouvir e promover a união de todos os produtores rurais do Ceará em torno de nossas causas comuns. Somos muitos, mas precisamos ser fortes", diz o presidente da Faec, Amilcar Silveira.

De acordo com o gestor, o encontro em Quixeramobim será o primeiro de uma série de outros eventos que a federação pretende promover no Estado.

Veja a programação completa

7h30 às 8h30: Café da manhã

8h30 às 8h45: Abertura oficial do encontro

8h45 às 9h: Apresentação de vídeos institucionais do sistema Faec/Senar/Sinrural

9h às 9h40: Palestra magna: Pecuária leiteira - gerenciando centavos para ganhar milhões, com Cristiano Nassif

9h40 às 10h10: Exibição dos vídeos com os casos de sucesso da Ateg no Sertão Central e entrega da placa Parceiro Sindical

10h10 às 10h25: Apresentação dos sindicatos de produtores rurais do Sertão Central

10h25 às 10h40: Apresentação dos coordenadores, supervisores e técnicos do campo dos segmentos assistidos pela Ateg no Sertão Central

10h40 às 10h55: Depoimentos de produtores rurais do Sertão Central

10h55 às 11h: Entrega de placa de reconhecimento pelo trabalho social à ONG SerTão Solidário

11hh às 11h30: Encerramento do encontro com pronunciamentos

Serviço

Encontro de Produtores Rurais do Sertão Central

Horário: 8h

Local: Ginásio do CSU, na Praça da Juventude. Rua Rafael Pordeus, Quixeramobim-CE