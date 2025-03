Veja calendário de pagamento do Bolsa Família em abril de 2025

O calendário de pagamentos de abril de 2025 do Bolsa Família começa na metade do próximo mês, especificamente no dia 15. Os primeiros beneficiários a receber os valores são os com Número de Identificação Social (NIS) de final 1. O cronograma segue até o dia 30 de abril.

A data de cada depósito do auxílio acontece conforme o último dígito do NIS, que pode ser consultado no cartão dos auxiliados, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Abaixo, confira a programação dos pagamentos do próximo mês:

Calendário do Bolsa Família de abril de 2025

NIS final 1: 15 de abril;

NIS final 2: 16 de abril;

NIS final 3: 17 de abril;

NIS final 4: 22 de abril;

NIS final 5: 23 de abril;

NIS final 6: 24 de abril;

NIS final 7: 25 de abril;

NIS final 8: 28 de abril;

NIS final 9: 29 de abril;

NIS final 0: 30 de abril.

Quem tem direito

Para receber o benefício, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Por exemplo, se somente um integrante da família tem renda e recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família pode receber o Bolsa Família.

O MDS disponibiliza o Disque Social 121, canal de atendimento ao cidadão, para dúvidas relacionadas ao programa. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa, por meio do número 111. Ainda há os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2025

Janeiro: de 20/1 a 31/1 (já concluído);

Fevereiro: de 17/2 a 28/2 (já concluído);

Março: de 18/3 a 31/3 (em execução);

Abril: de 15/4 a 30/4;

Maio: de 19/5 a 30/5;

Junho: de 16/6 a 30/6;

Julho: de 18/7 a 31/7;

Agosto: de 18/8 a 29/8;

Setembro: de 17/9 a 30/9;

Outubro: de 20/10 a 31/10;

Novembro: de 14/11 a 28/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

