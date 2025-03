George Foreman deixa mansão milionária e coleção luxuosa de carros; veja fortuna do ex-boxeador

O ex-boxeador George Foreman, falecido na última sexta-feira (21), fez fortuna como garoto propaganda de grills. Entre os bens deixados por ele, estão uma mansão no valor de U$ 10 milhões e uma coleção de carros de luxo.

Conforme informações do New York Times, a empresa Salton Inc., fabricante dos grills, pagou mais de U$ 137 milhões pelos direitos de uso do nome do esportista. Segundo a publicação, Foreman recebeu 75% do valor.

De acordo com a Forbes, os lucros mensais repassados para o atleta chegaram a ser no valor de U$ 8 milhões. Mais de 100 milhões de unidades do “grill George Foreman” foram vendidas ao longo dos anos, como aponta a Reuters.

A construção da fortuna levou à construção de uma mansão no Texas com mais de 180 mil m² e estimada no valor de U$ 10 milhões, onde ele passou a aposentadoria.

O local conta com uma casa principal, outra de hóspedes e uma área de ginástica, além de amenidades como uma piscina interna, um lago, um mirante e uma pista de ciclismo.

A mansão conta, ainda, com uma ampla garagem com espaço para abrigar 64 automóveis. Nela, Foreman guardava mais de 50 carros antigos pertencentes à coleção pessoal dele, incluindo modelos como Ferrari 360 Spider e Ferrari F40.