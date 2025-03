Rede Maxforma de academias projeta inauguração de unidade premium para 2026

Com 29 anos de trajetória no mercado, a rede Maxforma de academias se prepara para lançar um empreendimento de alto padrão em 2026. A unidade, que será localizada na Av. Senador Virgílio Távora, nº 1001, contará com mais de 4 mil metros de área construída. A inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2026.

Entre os destaques da nova unidade estão: área para musculação, ginástica, espaço de recuperação e bem-estar (banheira de gelo e terapias manuais), sala de pose, espaço para exercícios de cárdio, Maxburn (cross training), espaço gourmet fit, sala de nutricionista, espaço coworking e 110 vagas de estacionamento.

De acordo com Paulo Henrique Mineiro, sócio-fundador da Maxforma, a nova unidade contará com amplo espaço de área de musculação, com vasto número de máquinas, o que irá reduzir o tempo de espera nos usos entre os alunos.

Legenda: A unidade contará com ampla área para musculação Foto: Divulgação

Atualmente, a rede Maxforma conta com 13 unidades, sendo 11 em Fortaleza e duas no Eusébio. Ainda segundo o sócio-fundador, o objetivo é encerrar o ano de 2026 com 20 unidades ao todo. Os novos contratos das academias já estão firmados.

“O mercado de academias no Ceará está em ascensão, como todo o mercado nacional. Hoje, está todo mundo correndo e buscando uma vida mais saudável, mais voltada para os bons hábitos, e a atividade física faz parte deles. Então, é um mercado crescente no Brasil todo”, avalia o gestor.

Entre os diferenciais da rede, Paulo Henrique destaca o compromisso constante de aprimoramento junto à equipe de instrutores e outros profissionais que atuam na Maxforma.

“Nós temos metas de satisfação do cliente, meta para musculação, de bioimpedância, de atendimento da recepção, de satisfação com a limpeza, então tudo a gente metrifica”, pontua o sócio-fundador.

Crescimento constante

Inaugurada em 1996, a Maxforma começou como uma escola de natação. Após alguns anos, a primeira unidade foi inaugurada no bairro Maraponga. Desde 2016, a rede de academias vem em um processo de expansão. Paulo Henrique detalha que o incentivo foi o aumento da concorrência do setor, que se tornou cada vez mais intenso.

“Como todo começo, a gente patinou durante muitos anos e aos poucos essa ficha começou a cair de que eu precisava me profissionalizar na gestão. Então, a gente foi se profissionalizando, foi tendo um crescimento gradativo. De 2016 pra cá, de fato entendemos o business, como fazer o negócio e começou a ter um crescimento mais expressivo.”

Serviço

Portal: https://maxformaacademias.com.br/

Instagram: @academiamaxforma